أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تحذيراً عاجلاً للمستهلكين والتجار وموزعي المنتجات، داعية إلى عدم تناول أو بيع أو توزيع مكملي طاقة شهيرين هما «Addall XR Shot» و«Addall XL» بعد أن كشفت فحوصات مخبرية احتوائهما على مكونات غير قانونية وغير معلنة تشكل خطراً جدياً على القلب والجهاز العصبي.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانها إن المنتجين، اللذين يُسوّقان كمكملات لتعزيز الطاقة والتركيز، يحتويان على مواد محظورة في المكملات الغذائية، حيث يوزع المنتجان من قبل شركة في كارلسباد بولاية كاليفورنيا، ويُباعان على نطاق واسع في محطات الوقود ومتاجر الخدمة ومنصات التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الفحوصات المخبرية التي أجرتها الإدارة أن النوع الأول يحتوي على مادة فينيبوت غير المسموح بها في المكملات الغذائية، بالإضافة إلى مادة 1,4-DMAA غير المعلنة، أما النوع الثاني يحتوي على مادة DMHA (2-amino-6-methylheptane) غير المسموح بها، بالإضافة إلى 1,4-DMAA غير المعلنة.

المخاطر الصحية المحتملة

وأوضحت السلطات الأمريكية أنه تلك المكملات بها محفزات اصطناعية قوية ترفع ضغط الدم بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس، ضيق الصدر، أو حتى نوبة قلبية، كما مادة فينيبوت فهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وقد تسبب آثاراً عصبية مثل الإدمان، أعراض الانسحاب، التنويم، فقدان الوعي، وحتى مضاعفات خطيرة عند دمجها مع أدوية أخرى أو مواد أخرى.

وتُعد مكملات الطاقة والتركيز من أكثر المنتجات رواجاً في الأسواق الأمريكية، خصوصا بين الطلاب والرياضيين والعاملين بنظام الورديات، ومع ذلك، شهدت السنوات الماضية سلسلة من التحذيرات والسحوبات من قبل إدارة الغذاء والدواء بسبب إضافة مواد محظورة.

وتعتبر هذه المواد «إضافات غذائية غير آمنة» أو «مكونات دوائية غير معلنة»، ولا تخضع المكملات الغذائية للموافقة المسبقة من إدارة الغذاء والدواء قبل التسويق، مما يجعل الرقابة اللاحقة أمراً حاسماً.

وتحذر الإدارة بانتظام من أن المنتجات المباعة في محطات الوقود غالباً ما تكون أقل رقابة، وقد تحتوي على مواد محفزة اصطناعية تشبه تأثير المنشطات، وينصح الخبراء دائماً باستشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل، خصوصا لمن لديهم مشاكل قلبية أو عصبية سابقة.