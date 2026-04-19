خطف ليفربول فوزاً قاتلاً من مضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «هيل ديكينسون»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

صلاح يفتتح التسجيل

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل في «ديربي الميرسيسايد» بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زميله كودي غاكبو، ليُنهي ليفربول الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.

بيتو يتعادل لإيفرتون

وأدرك إيفرتون التعادل في الدقيقة 54، بعد تمريرة أرضية من الجبهة اليسرى حولها اللاعب بيتو بقدمه في الشباك.

إصابة ماماردشفيلي

وغادر حارس ليفربول ماماردشفيلي الملعب محمولاً على نقالة بعد إصابة قوية نتيجة تدخل مع لاعب إيفرتون بيتو لحظة تسجيل الهدف، ودخل الحارس الثالث وودمان بدلاً منه.

هدف قاتل للريدز

وفي الدقيقة 90+10، سجل «الريدز» هدفاً قاتلاً، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر نفذها دومينيك سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها فيرجيل فان دايك برأسية في الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، ليعزز حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.