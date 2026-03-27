نفى أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ومدرب ريال مدريد السابق جون توشاك، مزاعم ابنه كاميرون بشأن إصابته بمرض الخرف.

وكان كاميرون قد صرّح لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن والده، البالغ من العمر 77 عاماً، شُخِّص بمرض الخرف، مشيراً إلى أن المرض يؤثر على الذاكرة قصيرة المدى، لكنه لا يزال قادراً على استرجاع تشكيلات كاملة من المباريات التي خاضها أو أشرف عليها قبل عقود.

رد قاطع من توشاك وزوجته

لكن توشاك وزوجته نفيا هذه الادعاءات، مؤكدين أنهما لم يتواصلا مع كاميرون كثيراً خلال العامين الماضيين، حيث قال أسطورة الريدز في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «هل أنا مصاب بالخرف؟ ليس بعد»، معترفاً في الوقت نفسه بأن ذاكرته قصيرة المدى قد تأثرت بعد معركته مع فايروس كورونا.



وأضاف ساخراً: «لقد نسيت جميع الأهداف التي أهدرتها، لكنني أتذكر تماماً الأهداف التي سجلتها».

من جانبها، قالت زوجته ماي: «جون هادئ جداً هنا، لقد احتفلنا بعيد ميلاده الـ77 يوم الأحد، وكان سعيداً جداً».