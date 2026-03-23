عاد فريق بوكا جونيورز لطريق الانتصارات بالفوز 2-0 على ضيفه إنيستوتو، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المرحلة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني لكرة القدم «أبيرتورا».



أحرز توماس آراندا وآدم باريرو هدفي المباراة في الدقيقتين 51 و56، وتجاوز بوكا جونيورز بهذا الفوز كبوة تعادله في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، أما إنيستوتو فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ12.



وفي مباراة أخرى، سقط بلاتينسي حامل اللقب بسيناريو مؤلم بالخسارة خارج أرضه أمام أرجنتينوس جونيورز بنتيجة 1-0، وسجل آلان بيسكانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.



كما فاز إندبندينتي ريفاديفا على روزاريو سنترال بهدفين دون رد، سجلهما لوتشيانو جوميز وأليكس آرسي في الدقيقتين 16 و29، ورفع إندبندينتي رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد روزاريو سنترال عند 18 نقطة.



وانتزع ريفر بليت 3 نقاط ثمينة بالفوز خارج أرضه على إستوديانتس بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين جونزالو مونتييل وماكسيمليانو سالاس في الدقيقتين 70 و10+90، وحقق ريفر بليت فوزه الثالث توالياً ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، بينما تجمد رصيد منافسه عند 4 نقاط بعد خسارة رابعة على التوالي.