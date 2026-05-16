حلم الـ60 عاماً يتبخر.. سيلتك ينتزع لقب الدوري الأسكتلندي من هارتس

تُوج سيلتك بطلاً للدوري الأسكتلندي للمرة الـ56 في تاريخه، عقب فوز مثير على منافسه هارتس بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

حلم هارتس يتبخر في الدقائق الأخيرة

وكان هارتس قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقبه الأول منذ 60 عاماً، إذ كان بحاجة إلى التعادل فقط، لكن الحلم تبخر بتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 40 عاماً، عندما خسر أيضاً في الجولة الأخيرة.

أهداف المباراة

افتتح هارتس التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق لورانس شانكلاند، لكن آرني إنجلز أدرك التعادل لسيلتك بعدها بدقيقة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 86، سجل مايدا هدف التتويج لفريق سيلتك، واحتسبه حكم اللقاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل، ثم أحرز أوزماند الهدف الثالث في الدقيقة 90+7، مستغلاً اندفاع فريق هارتس بالكامل.

وعقب النهاية اندفعت جماهير سيلتك إلى أرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني باللقب.