كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» حقيقة رفض المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تجديد عقده مع النصر، ورحيله عقب نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد أكدت خلال الساعات الماضية أن جيسوس أبلغ كلاً من الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو بعدم تجديد عقده.

موقف جيسوس

وقالت المصادر: «ما أوضحه جورجي جيسوس لإدارة نادي النصر، بكل صراحة وشفافية، هو أنه على الأرجح لن يستمر مع الفريق الموسم القادم».

وأضافت: «في ما يتعلق باحتمالية عودة جيسوس إلى تدريب فنربخشة، فإن المدرب قرر عدم التفاوض مع أي نادٍ حتى نهاية الموسم، احتراماً لنادي النصر».

النصر على أعتاب المجد

ويلتقي النصر مع غامبا أوساكا الياباني اليوم (السبت) الساعة الـ8:45 مساءً في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب «الأول بارك»، بحثاً عن لقب آسيوي جديد بعد غياب دام 28 عاماً.

فرصة لثنائية تاريخية

وقد يتوج النصر بلقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2 في ليلة واحدة، حال تعثر الهلال أمام نيوم في الدوري، مع فوزه على غامبا أوساكا في النهائي القاري.