من صخب الملاعب وهز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد هداف مانشستر سيتي الدبابة النرويجية إيرلينغ هالاند لخوض مغامرة فريدة من نوعها بعيداً عن المستطيل الأخضر، لكن هذه المرة خلف الميكروفون وأمام شاشات السينما العالمية وليس المرمى.

وفي خطوة غير متوقعة أثارت حماس جماهير كرة القدم وعشاق الفن السابع معاً، أعلن رسمياً دخول النجم الأشقر عالم السينما لأول مرة، من خلال المشاركة في فيلم رسوم متحركة ضخم يحمل اسم «Queens of the Vikings» (ملكات الفايكنغ)، والمقرر عرضه في وقت لاحق من هذا العام.

المفارقة المثيرة في هذا العمل، هي أن هالاند لن يؤدي بصوته شخصية خيالية عادية، بل سيجسد «نسخة فايكنغ» من نفسه، تحمل اسمه الحقيقي وضخامته المعتادة.

وتدور أحداث الفيلم وسط المحاربين الأشداء، والمضائق الجليدية، والأساطير الشمالية القديمة، لكن في قالب كوميدي مليء بالمغامرات العائلية المشوقة، وبمشاركة نجمة الغناء العالمية ريتا أورا ضمن فريق الأداء الصوتي.

ويأتي المشروع السينمائي المرتقب تحت إدارة المخرج النرويجي الشهير هارالد زوارت، الذي لم يخفِ حماسه الشديد لانضمام هداف السيتي، واصفاً إياه بـ«الإضافة المثالية للعمل».

وأضاف المخرج في تصريحات لافتة: «هالاند لا يحتاج إلى بذل مجهود ليتظاهر بأنه محارب، فهو يجسد بالفعل صورة المحارب النرويجي القوي والشجاع في العصر الحديث، وهذا ما منح الفيلم طاقة وأصالة غير متوقعتين».

لم يكن اختيار هالاند لهذه السيناريوهات مفاجئاً للمتابعين، فالنجم النرويجي صاحب البنية الجسدية الضخمة والشعر الأشقر الطويل، لطالما ارتبطت صورته في أذهان الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بشخصيات «الفايكنغ» الأسطورية، حتى بات يلقب بـ«المحارب القادم من الشمال».

ويبدو أن «المرعب» إيرلينغ هالاند لا يكتفي بتحطيم الأرقام القياسية وتمزيق شباك الخصوم في الملاعب، بل قرر غزو الشاشة الكبيرة، مرتدياً خوذة الفايكنغ الحديدية هذه المرة بدلاً من قميص مانشستر سيتي السماوي!