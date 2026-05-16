أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات.

وأفاد بأن البرنامج الحكومي يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام. وتعهّد بالعمل على تعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل.



وقال الزيدي في كلمة خلال مراسم تسليمه منصبه اليوم (السبت): «إن مجلس النواب منح الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق، ما يتطلب منا العمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم».



ووجه الشكر إلى قادة «الإطار التنسيقي» والقوى السياسية لإنجاح مسار تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات.



وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تضع في أولوياتها إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل، مضيفاً أن هذا البرنامج «يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، وسنعمل على اقتصاد لا يعتمد على مورد واحد بل يقوم على تنشيط القطاعات الأخرى».



وقال الزيدي: «سنعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله»، مؤكداً أن «الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل أصبح عائقاً أمام التنمية وتأخير مسيرة الدولة».



وأضاف أن حكومته ستضع مشاريع استراتيجية في جميع المجالات الخدمية والبنى التحتية، وستكون الحكومة دولة المؤسسات والقانون، وتستمع لصوت المواطن، «وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق».



وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان صحفي، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد اليوم مراسم استلام الزيدي مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.



وأدى الزيدي ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمس الأول (الخميس)، بعد أن منح البرلمان الثقة لحكومته بالأغلبية المطلقة.