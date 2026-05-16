عادت حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد آر فورد»، اليوم السبت، إلى قاعدتها بعد مهمة استمرت نحو العام. وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن الوزير بيت هيغسيث يستعد لاستقبالها.



وأوضحت الوزارة في بيان أن هيغسيث يعتزم التوجه إلى قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فيرجينيا لاستقبال نحو 4,500 بحار مع عائلاتهم من مجموعة حاملة الطائرات «جيرالد فورد»، التي تشمل حاملة الطائرات «جيرالد فورد» (CVN 78)، والمدمرة «بينبريدج» (DDG 96)، والمدمرة «ماهان» (DDG 72).



وقضت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» 326 يوماً في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحاملة طائرات أمريكية خلال الـ50 عاماً الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام، وفقاً لبيانات جمعها موقع «يو إس إن آي» الإخباري التابع للمعهد البحري الأمريكي.



وحطمت «جيرالد فورد» الرقم القياسي لأطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام في 15 أبريل الماضي، عندما تجاوزت فترة انتشار الحاملة «أبراهام لينكولن»، التي استمرت في الإبحار لمدة 295 يوماً خلال عام 2020.



وشملت فترة انتشار حاملة الطائرات «جيرالد فورد» عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الحالي والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



و لم تخلُ عملية الانتشار المطول لحاملة الطائرات «جيرالد فورد» من العقبات، إذ أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية -في 12 مارس الماضي- اندلاع حريق على متن الحاملة أثناء أداء مهماتها في مياه البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة بحارَين.



وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد أكثر من 600 جندي أمريكي إمكانية الوصول إلى أسرّتهم بعد أن اجتاحت النيران بعض مقصورات النوم. واضطر البحارة حينها للنوم على الأرض والطاولات في أعقاب الحريق، الذي استغرق إخماده 30 ساعة. وواجهت الحاملة مشكلات كبيرة في التمديدات الصحية، مما أثر على نحو 650 مرحاضاً على متنها.