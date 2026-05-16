وجّه نجم نادي ليفربول محمد صلاح رسالة نارية عقب خسارة فريقه أمام أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وداع مرتقب

وشهدت المباراة مشاركة صلاح بديلاً في الدقائق الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة، ومن المقرر أن يخوض النجم المصري مباراته الأخيرة بقميص ليفربول الأحد المقبل أمام برينتفورد على ملعب «أنفيلد»، ليودع النادي والجماهير بعد 9 مواسم قضاها بقميص «الريدز».

محمد صلاح.

رسالة نارية بعد الهزيمة

وكتب صلاح عبر حسابه على منصة «إكس»: «لقد شهدتُ هذا النادي ينتقل من الشك إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى البطولة، تطلّب الأمر جهداً كبيراً، وكنتُ دائماً أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على الوصول إلى هذه المرحلة، لا شيء يُشعرني بالفخر أكثر من ذلك».

وأضاف: «كان انهيارنا أمام هزيمة أخرى هذا الموسم مؤلماً للغاية، ولا يستحقه جمهورنا، أريد أن أرى ليفربول يعود إلى سابق عهده كفريق هجومي قوي يُرهب الخصوم، ويعود إلى كونه فريقاً يحصد الألقاب، هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها للأبد، لا مجال للتفاوض، وعلى كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتأقلم معها».

هدف أخير قبل المغادرة

وواصل: «الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول، جميع الفرق تفوز بالمباريات، سيظل ليفربول دائماً نادياً يعني الكثير لي ولعائلتي، أريد أن أراه ينجح طويلاً بعد رحيلي».

وختم رسالته: «كما قلتُ دائماً، التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك».