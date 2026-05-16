تُوِّج فريق مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، عقب فوزه على تشلسي بهدف دون رد، مساء السبت، في النهائي الذي احتضنه ملعب ويمبلي.



وظهر مانشستر سيتي بصورة الفريق الأكثر استقراراً وخبرة طوال مجريات اللقاء، فارضاً أسلوبه المعتاد في الاستحواذ والتحكم بإيقاع المباراة، أمام محاولات متكررة من تشلسي للعودة إلى أجواء النهائي.



وجاء هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 72 عبر الغاني أنطوان سيمينيو، الذي استغل عرضية متقنة ليحول الكرة إلى الشباك بلمسة فنية رائعة بالكعب، في لقطة خطفت الأنظار ومنحت السيتي أفضلية ثمينة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.



ويؤكد هذا التتويج استمرار المشروع الناجح الذي يقوده المدرب، بعدما أضاف الفريق ثاني ألقابه المحلية هذا الموسم عقب تتويجه سابقاً بلقب كأس رابطة الدوري «كاراباو»، مواصلاً حضوره القوي في مختلف البطولات الإنجليزية.



كما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 ألقاب في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2023.