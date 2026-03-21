فرض نادي هامبورغ عقوبة انضباطية وُصفت بـ"غير المسبوقة" على جناحه الفرنسي جان لوك دومبي، بعدما أُلزم بتوفير 10 آلاف سترة عاكسة للضوء والمساهمة في توزيعها على المدارس ومراكز رعاية الأطفال، وذلك ضمن إجراءات تأديبية إثر قيادته تحت تأثير الكحول.



وأكد متحدث باسم النادي، يوم الجمعة، صحة ما أوردته صحيفة بيلد بشأن الواقعة.



وتعود الحادثة إلى شهر يناير الماضي، حين تم توقيف اللاعب وهو يقود سيارته مخموراً، قبل أن تتفاقم المشكلة باتهامات إضافية بعد مغادرته مركز الشرطة مستخدماً مزلجة كهربائية.



ولم تقتصر العقوبات على الجانب المجتمعي، إذ فرض النادي أيضاً غرامة مالية كبيرة تجاوزت 100 ألف يورو، إلى جانب إيقافه لمباراتين. من جهته، قدّم دومبي اعتذاراً رسمياً، معترفاً بأن تصرفه كان غير مسؤول.