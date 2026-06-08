أكد مسؤول بالسفارة الأمريكية في الرياض أن الولايات المتحدة تستعد لاستقبال بطولة كأس العالم 2026 التي تُعد الأكبر في تاريخ كرة القدم، بمشاركة 48 منتخبًا، وإقامة 104 مباريات، ضمن استضافة مشتركة تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ستستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباريات، بما في ذلك مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية، في 11 مدينة أمريكية عالمية المستوى، مشيرًا إلى أن عام 2026 يحمل أهمية خاصة للولايات المتحدة، إذ تتزامن البطولة مع الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.

وأضاف أن كأس العالم 2026 تمثل نموذجًا للشراكة الدولية، إذ تُقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، في خطوة تعكس متانة الشراكات الأمريكية في نصف الكرة الغربي، وحرص واشنطن على تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نسقت جهودها عن قرب في مجالات السلامة والخدمات اللوجستية والضيافة، بما يجسد قدرة الدول على تحقيق النجاح من خلال العمل المشترك، مؤكدًا أن مشاركة المنتخبات والجماهير من مختلف أنحاء العالم تجعل البطولة تجسيدًا حيًا لانخراط الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي.

وفي ما يتعلق بتسهيل حضور الجماهير، قال المسؤول إن الإدارة الأمريكية أطلقت برنامج FIFA PASS، وهو نظام مخصص لمنح أولوية في مواعيد التأشيرات، بحيث يكون لكل حامل تذكرة لحضور مباريات كرة القدم ممن يحتاجون إلى تأشيرة أمريكية مسار واضح وميسر للحضور.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية دفعت بأكثر من 500 موظف قنصلي إضافي حول العالم، لمعالجة طلبات التأشيرات المرتبطة بالبطولة، مع المحافظة على أعلى المعايير الأمنية، مبينًا أنه في أكثر من 80% من الدول بات بإمكان المشجعين تحديد مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة للولايات المتحدة خلال أقل من 60 يومًا.

وتوقع المسؤول أن تستقبل الولايات المتحدة ما بين 5 و7 ملايين زائر دولي خلال البطولة، داعيًا الجماهير إلى اكتشاف التنوع الواسع الذي تزخر به الولايات المتحدة، من ميامي إلى سياتل، ومن بوسطن إلى لوس أنجلوس.

وشدد على أن سلامة المشجعين تمثل أولوية للولايات المتحدة، موضحًا أن جميع مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة صُنفت ضمن أعلى مستويات تقييم الفعاليات الخاصة لدى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مع تخصيص أكثر من 1.23 مليار دولار لدعم العمليات الأمنية وشبكات النقل العام وأجهزة إنفاذ القانون في المدن المستضيفة.

وختم المسؤول بالتأكيد أن بطولة كأس العالم 2026 تدشن ما تصفه الولايات المتحدة بـ«العقد الذهبي للرياضة»، في ظل استضافتها عددًا من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، من بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس.