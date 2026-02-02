أعلن نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي رافينيا خلال مواجهة إليتشي السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن رافينيا يعاني من إجهاد زائد في العضلة المقربة لساقه اليمنى.

وأضاف البيان أن رافينيا سيغيب عن مباراة الفريق ضد ألباسيتي المقررة غداً (الثلاثاء) في كأس ملك إسبانيا، وستستغرق فترة التعافي أسبوعاً واحداً.

ويعد النجم البرازيلي أحد أهم العناصر في التشكيلة الأساسية للمدرب هانز فليك، إذ شارك في 22 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة.