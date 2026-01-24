يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره بورنموث، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «فيتاليتي».

«الريدز» يبحث عن العودة للانتصارات

ويسعى ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، إلى كسر سلسلة التعادلات التي لازمته في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، لتعزيز حظوظه في البقاء ضمن المربع الذهبي.

تفوق تاريخي لـ«الريدز» أمام بورنموث

ويمتلك ليفربول أفضلية واضحة في مواجهاته الأخيرة أمام بورنموث، إذ فاز في 12 مباراة من آخر 13 مباراة جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي، باستثناء خسارة واحدة خارج أرضه بنتيجة 1-0 في مارس 2023.

كما حافظ «الريدز» على نظافة شباكه في 5 من آخر 6 زيارات إلى ملعب «فيتاليتي» ضمن المسابقة.

ترتيب ليفربول

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات مقابل 6 هزائم.

عودة مرتقبة لمحمد صلاح

ومن المتوقع أن يعود النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب.

ويملك صلاح سجلاً تهديفياً مميزاً أمام بورنموث، إذ سجل 12 هدفاً في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مرمى بورنموث بالمسابقة، كما يُعد اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي سجل ثلاثية أمامه، وذلك خلال الفوز بنتيجة 4-0 في ديسمبر 2018.

طموح بورنموث

في المقابل، يأمل بورنموث في إيقاف تفوق ليفربول خلال المواجهات الأخيرة، عبر تحقيق فوز ثمين يمنحه دفعة قوية نحو مراكز وسط جدول الترتيب، أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

ويحتل بورنموث المركز الـ15 في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 27 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.