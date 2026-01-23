اعترف مدرب بايرن ميونخ، البلجيكي فينسنت كومباني، بأن مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت لنوبات غضبه الحادة في غرفة الملابس والتدريبات وضعته في موقف محرج كأب، بعد أن شاهد أطفاله تلك المقاطع غير اللائقة على موقع «يوتيوب».

فيديوهات صادمة

وحظيت مسيرة كومباني مع أندرلخت وبيرنلي، بتغطية إعلامية دقيقة، وقد صدمت مقاطع الفيديو، التي يظهر فيها وهو يوبخ لاعبيه بألفاظ نابية، الجماهير عند ظهورها العام الماضي.

محاولة ضبط النفس

وأوضح كومباني، خلال تصريحات صحفية، أنه حاول تخفيف حدة لغته منذ انتقاله إلى الدوري الألماني، لكنه حذّر لاعبيه من أنه لا يزال غير قادر على ضبط انفعالاته إذا لاحظ أي سلوك غير مقبول داخل الفريق.

كومباني يواجه أزمة عائلية

وتابع: «لم أعد أستخدم تلك الكلمة البذيئة كثيراً، لقد شاهدني أطفالي وأنا أسبّ في مقاطع فيديو على يوتيوب، وهذا لا يجعلني في موقف قوي في المنزل فيما يتعلق بتربيتهم، أو إرشادهم بما يجب عليهم قوله وما لا يجب عليهم قوله».