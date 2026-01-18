رد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، على الأنباء التي ربطت اسمه بالعودة لتولي تدريب ريال مدريد، بعد نحو 13 عاماً على رحيله عن النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد فاجأ الجميع بإعلان إقالة تشابي ألونسو من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، مع تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً مؤقتاً، وبدء تداول عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق في المرحلة القادمة، من بينها مورينيو.

مورينيو يعلق على شائعة العودة

وقال مورينيو في تصريح نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية رداً على شائعة اقتراب عودته إلى ريال مدريد:«لا تعتمدوا عليّ في متابعة المسلسلات، هناك مسلسلات جيدة لكنها طويلة جداً، وإذا فاتتك حلقة أو حلقتان تفقد التركيز.. لا تعتمدوا عليّ، لأنني لا أشاهد المسلسلات».

ماذا قصد مورينيو؟

وفسّرت تقارير صحفية تصريح مورينيو الغامض على أنه نفي غير مباشر لوجود أي مفاوضات حالية بين مورينيو وإدارة ريال مدريد بشأن العودة لتدريب الفريق.

مواجهة مرتقبة في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلتقي بنفيكا، بقيادة مورينيو، مع ريال مدريد يوم 28 يناير الجاري، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.