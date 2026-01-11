«إصابة خطيرة» تُنهي موسم لاعب ليفربول

أعلن نادي ليفربول، اليوم (الأحد)، أن لاعبه كونور برادلي سيخضع لعملية جراحية، عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مواجهة آرسنال الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن كونور برادلي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي أُقيمت مساء الخميس خارج أرضه أمام آرسنال».



عملية جراحية لظهير «الريدز»

وأضاف البيان: «سيخضع برادلي لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، قبل أن يبدأ برنامج إعادة التأهيل في مركز تدريب أكسا، بينما لم يتم تحديد إطار زمني لعودته إلى اللعب في هذه المرحلة من العملية».

غياب حتى نهاية الموسم

من جهتها، ذكرت شبكة «BBC» أن الإصابة ستُبعد كونور برادلي عن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026، في ضربة موجعة للفريق.

خيارات محدودة لتعويض برادلي

وأشارت الشبكة إلى أنه منذ رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، أصبح برادلي الخيار الأول لليفربول في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك في 12 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضحت أنه بعد إصابة برادلي باتت خيارات المدرب آرني سلوت محدودة في مركز الظهير الأيمن، إذ يُعد جو غوميز أحد الحلول المتاحة، كما لجأ في بعض المباريات إلى إشراك دومينيك سوبوسلاي في هذا المركز، بينما يُعد الاعتماد على جيريمي فريمبونغ الخيار الأقرب.