أكد مدرب نادي الخليج لكرة القدم اليوناني جورجوس دونيس جاهزية فريقه لمواجهة النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل تحديًا كبيرًا أمام متصدر جدول الترتيب.



وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة إن فريقه يدرك صعوبة المواجهة أمام منافس قوي يملك عناصر مميزة، مبينًا في الوقت ذاته ثقته بقدرة لاعبي الخليج على تقديم مستوى جيد والمنافسة خلال اللقاء.



وأضاف مدرب الخليج أن العمل داخل الفريق يسير بروح جماعية عالية، مؤكدًا فخره بما يقدمه اللاعبون منذ بداية الموسم، وهو ما انعكس على الأداء الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة.



وأوضح دونيس أن الجهاز الفني يركز على مواصلة العمل بنفس الروح والانضباط داخل الملعب خلال المرحلة القادمة، مبينًا أن الهدف هو إنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن في جدول الترتيب، خصوصًا أن الفريق سيلعب على أرضه في ملعب الدمام.



ويحتل الخليج حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 25 مباراة، ويسعى للتقدم في سلم الترتيب عندما يواجه النصر متصدر الدوري مساء اليوم (السبت).