في أجواء تسودها الألفة والمحبة، شارك أهالي إسكان الروان بمحافظة العارضة في إقامة إفطار رمضاني بحضور محافظ العارضة عبدالله الريثي وعدد من المشايخ والأعيان. وقد شارك سكان الإسكان في تنظيم هذا اللقاء الرمضاني.

وأوضح علي سيبان شراحيلي أن الإفطار الجماعي يعد من العادات السنوية الجميلة في شهر رمضان، إذ يشارك فيه الصغير والكبير، ويهدف إلى تعزيز روح المودة والتلاحم بين الأهالي، كما يتيح فرصة للقاء الأقارب والجيران في أجواء أخوية. وأشاد في ختام حديثه بجهود المنظمين وكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج الاجتماعي السنوي.