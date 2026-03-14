أعرب مدرب القادسية رودجرز عن فخره الكبير بلاعبي فريقه بعد الفوز المثير على ضيفه الأهلي بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، مؤكدًا أن المباراة كانت قوية ومليئة بالتحديات أمام فريق يملك خبرة كبيرة ولاعبين مميزين.



وأوضح رودجرز أن الأهلي نجح في الشوط الأول في تفكيك خطوط فريقه والسيطرة على مجريات اللعب بفضل جودة لاعبيه وطريقتهم الذكية، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطلب منهم العودة للعب بأسلوبهم المعتاد.



وأضاف أن القادسية أظهر في الشوط الثاني شخصية قوية جدًا، وهو أمر وصفه بالصعب أمام فريق بحجم الأهلي، مؤكدًا سعادته بالتطور الواضح الذي يراه في الفريق، ومشيدًا بجهود اللاعبين والجماهير والإعلام.



وأشار مدرب القادسية إلى أنه حدد بين الشوطين نقاط القوة ومناطق الضغط على المنافس، وطلب من اللاعبين زيادة الجهد وسرعة تناقل الكرة، مبينًا أن الفريق عندما يضغط بشكل جيد تظهر قوته وإمكاناته.



كما شدد رودجرز على حرصه الكبير على تطوير اللاعبين المحليين، لافتًا إلى أن تسجيل ثلاثة أهداف بواسطة لاعبين محليين يعكس جودة العمل الجماعي داخل الفريق.



وفي ختام حديثه، أوضح أن الفريقين قدما مباراة تنافسية قوية، كما تطرق إلى وضع اللاعب أوتافيو، مؤكدًا أنه يعاني من إصابة منذ وصوله لتدريب الفريق، ويعمل حاليًا بشكل جيد لاستعادة جاهزيته البدنية.