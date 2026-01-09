برشلونة يتجه لتأجيل إعلان صفقة كانسيلو.. ما السبب؟

تأجّل سفر ظهير أيمن نادي الهلال، البرتغالي جواو كانسيلو، إلى برشلونة لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف «البلوغرانا» على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تأجيل الفحص الطبي

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، كان من المقرر أن يصل كانسيلو إلى برشلونة اليوم (الجمعة)؛ لإجراء الفحص الطبي، وهي الخطوة الأخيرة قبل توقيعه رسمياً لاعباً في الفريق الكتالوني، إلا أن اللاعب يتواجد حالياً في لشبونة بانتظار إشارة السفر، مع احتمالية تأجيل الفحص إلى يوم السبت أو الإثنين.

السوبر الإسباني يؤخر الإعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لن يتم قبل مباراة برشلونة المرتقبة أمام ريال مدريد، المقررة مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية.

لمسات أخيرة على الصفقة

وأكد التقرير أن برشلونة توصل بالفعل إلى اتفاق مع الهلال لضم كانسيلو، إلى جانب التفاهم مع وكيل أعماله الشهير جورجي مينديز، إلا أن الطرفين يعملان حالياً على استكمال بعض التفاصيل البسيطة المتعلقة بتبادل الوثائق.

وأوضحت الصحيفة أن كانسيلو، بعد اجتياز الفحص الطبي، سيحصل على الوقت الكافي لاختيار مسكن مناسب له ولعائلته، مستفيداً من معرفته المسبقة بالمدينة وضواحيها، بعدما لعب بقميص برشلونة خلال موسم 2023-2024.