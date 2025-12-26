أكدت إدارة المنتخب المصري أن قائد الفريق محمد صلاح لم يجر أي حديث مع المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس بعد المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا المقامة في المغرب.



وأوضح المنسق الإعلامي للمنتخب المصري محمد مراد، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن صلاح اقتصر على تبادل التحية والسلام مع مدرب جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن أي تصريحات أخرى لا أساس لها من الصحة.



وجاءت هذه التصريحات في أعقاب ما أشار إليه بروس خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حين قال إن صلاح اعترف له بأن ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق المصري خلال اللقاء لم تكن صحيحة.



وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ضربة الجزاء، ليقود المنتخب المصري للفوز 1-0، ويضمن صدارة المجموعة الثانية، مع تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة.