استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، بعد تحقيق فوز صعب على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس (السبت) على ملعب «هيل ديكينسون»، ضمن منافسات الجولة ال17.

ركلة جزاء تحسم اللقاء

جاء هدف أرسنال واللقاء الوحيد في الدقيقة 27، من ركلة جزاء نفذها فيكتور غيوكيريس بقوة في الزاوية اليمنى لحارس إيفرتون.

من مباراة أرسنال وإيفرتون.

سيطرة مطلقة لأرسنال

وفرض الفريق اللندني سيطرته على مجريات المباراة، بنسبة استحواذ بلغت 67%، وسدد 13 كرة، منها اثنتان على المرمى، في تفوق هجومي واضح.

في المقابل، عجز إيفرتون عن تهديد مرمى أرسنال، إذ لم يسدد أي كرة على المرمى طوال اللقاء، مكتفياً بتسديدتين خارج القائمين والعارضة.

من مباراة أرسنال وإيفرتون.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متفوقاً بنقطتين على مانشستر سيتي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز العاشر، بعد تلقيه الهزيمة السابعة هذا الموسم.