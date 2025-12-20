تحوّل مساء أمس (الجمعة) إلى لحظة حزن في منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار نبأ وفاة صانع المحتوى مبارك الدوسري الشهير بلقب «أبو بشت»، وهو الخبر الذي سرعان ما أشعل منصات التواصل ومحركات البحث، وسط صدمة واسعة بين متابعيه ومحبيه.

ومع تداول الخبر، امتلأت المنصات الرقمية برسائل العزاء والدعاء، حيث استعاد المتابعون ملامح الراحل العفوية وحضوره الإنساني الذي جعله واحدًا من أكثر الوجوه قربًا للجمهور على منصة سناب شات، بفضل محتوى بسيط حمل في طيّاته روح التفاؤل والالتزام بالعادات السعودية الأصيلة.

وبحسب مصادر عائلية، ستُقام الصلاة على جثمان الفقيد في أحد مساجد مدينة الرياض، وسط توقعات بحضور محبيه الذين شكّل لهم خبر الوفاة صدمة مؤلمة.

وشهدت منصة X موجة نعي واسعة، تحوّلت خلالها إلى ساحة عزاء رقمية، حيث عبّر المغردون عن حزنهم العميق، مستذكرين أخلاق مبارك الدوسري ومواقفه الطيبة، ومؤكدين أن رحيله ترك فراغًا واضحًا في المشهد الاجتماعي الرقمي.

سبب وفاة «أبو بشت»

وتزايدت التساؤلات حول ملابسات وفاة أبو بشت، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعًا، ليفارق الحياة في مشهد صادم لمتابعيه.

من هو مبارك الدوسري؟

يُعدّ مبارك الدوسري من الأسماء المعروفة على «سناب شات»، واشتهر بلقب أبو بشت نتيجة ظهوره المستمر بالزي التقليدي، مقدّمًا محتوى اعتمد على العفوية، والابتعاد عن التكلّف، مع حرص واضح على إبراز القيم الاجتماعية والهوية الوطنية.

وبرحيله، فقدت المنصات الرقمية شخصية صنعت حضورها بابتسامة صادقة وكلمة بسيطة، وبقي أثرها حاضرًا في ذاكرة من تابعها.