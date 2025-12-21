قُتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح؛ إثر إطلاق نار في بلدة بيكرزدال بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقالت الشرطة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل عشوائي على الضحايا في شوارع البلدة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مقاطعة غوتينغ، العميد بريندا موريديلي:«10 أشخاص لقوا حتفهم، ولا نملك حتى الآن تفاصيل عن هوياتهم، مضيفة أن بعض الضحايا استُهدفوا عشوائيا في الشوارع».

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من حادثة إطلاق نار آخر شهدتها البلاد في 6 ديسمبر الجاري، حين اقتحم مسلحون نزلاً قرب العاصمة بريتوريا وقتلوا 12 شخصاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.