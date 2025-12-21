توّج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، الفارس خالد المبطي، بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الخمس نجوم، وذلك في ختام النسخة الخامسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، التي نظمها الاتحاد بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز الـ (5) ملايين ريال، وبمشاركة (193) فارسًا وفارسة من (19) دولة.



وحسم الفارس السعودي اللقب بنيله صدارة الشوط البالغ ارتفاع حواجزه (1.55 متر) بعد أن أنهاه بزمن (41.67 ثانية).



وتوج الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، الفارس عبدالرحمن الراجحي بالمركز الثاني بعد أن أنهى الشوط بزمن (42.38 ثانية)، فيما توج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد الفارس الألماني كريستوفر كليزنر بالمركز الثالث بعد أن أنهى الشوط بزمن (42.87 ثانية).



ويمثل شوط الجائزة الكبرى ذروة التنافس الرياضي في البطولة، ويمنح الفارس البطل نقاطًا تصنيفية حاسمة، ويُعدُّ جولة رسمية ومعتمدة ضمن الدوري العربي للفروسية المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تبلغ قيمة جائزته 105.5 ألف يورو.



وظفرت الفارسة الكندية ليلى اليوت بلقب «حاجز الجوكر» ثاني أشواط فئة الخمس نجوم في اليوم الختامي، بارتفاع (1.50 متر)، وبتوقيت بلغ (53.07 ثانية)، فيما نالت الفارسة الإسبانية بيلار لوكريسيا كوردون المركز الثاني بتوقيت بلغ (54.06 ثانية)، وجاء في المركز الثالث الفارس الإيطالي روبرتو بريفاتيلي بتوقيت بلغ (55.01 ثانية).