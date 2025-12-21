في لحظة عائلية كان من المفترض أن تكون عادية، عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك إلى صدارة المشهد الإعلامي، لكن هذه المرة بلا كاميرات ولا تصريحات، فقط غياب صامت فتح أبوابًا واسعة من الجدل.

زفاف نجلها آدم خطاب الذي أُقيم في أجواء هادئة وبحضور محدود من الأقارب والأصدقاء، تحوّل فجأة إلى حديث مواقع التواصل، ليس بسبب الحفل نفسه، بل بسبب غياب الأم التي اعتاد جمهورها مشاركتها أدق تفاصيل حياتها العائلية.

صور الزفاف انتشرت، والتهاني انهالت، لكن اسم حنان ترك ظل حاضرًا بقوة، رغم غيابها عن المشهد.

لماذا لم تحضر؟

أسئلة تصاعدت بسرعة، خصوصاً أن حنان ترك لم تكن يومًا بعيدة عن مشاركة لحظات الفرح والدعاء لأبنائها. الصمت استمر ساعات، قبل أن تكسره بمنشور مقتضب عبر خاصية (ستوري) على إنستغرام، مهنئة نجلها وعروسه بكلمات دافئة:

«بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير.. فرحتنا بيكم كبيرة».

منشور قصير، لكنه كان كافيًا ليؤكد أن الغياب لم يكن قطيعة، بل اختيارًا واعيًا للخصوصية.

ومنذ اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، اختارت حنان ترك طريقًا مختلفًا، طريقًا أقل صخبًا وأكثر هدوءًا. ابتعدت عن الأضواء، واكتفت بمقاطع قصيرة ورسائل إنسانية، تاركة جمهورها يستعيد صورتها القديمة كلما عاد اسمها للواجهة.

لكن خلف هذا الهدوء، تقف حياة أسرية مليئة بالتحولات: خمس زيجات، وتجارب قاسية، وقرارات جريئة، وأمومة شكّلت جوهر شخصيتها الجديدة.

ومن زواج مبكر انتهى سريعًا، إلى انفصال احتفلت به لأنها «استعادت حريتها»، مرورًا بعلاقة اصطدمت بالاختلاف الديني، وزواج لم يحتمل فكرة «الزوجة الثانية»، وصولًا إلى استقرارها الحالي بعيدًا عن الوسط الفني.. رحلة طويلة صنعت امرأة مختلفة عن نجمة التسعينيات.

لكن العلاقة بأبنائها كانت دائمًا محور حياة حنان ترك، التي اعتمدت أسلوب التربية بالحوار، وشجّعت أبناءها على الاستقلال مبكرًا، واعتبرت النجاح الحقيقي هو أن تراهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم، بدلاً من الوقوف تحت الأضواء.

ولم يكن زفاف آدم مجرد مناسبة عائلية، بل مرآة لقرار قديم: أن تكون حاضرة في الجوهر، لا في الصورة.

حنان ترك لم تعد تبحث عن الظهور، ولا عن تبرير اختياراتها. غيابها عن زفاف نجلها لم يكن لغزًا بقدر ما كان رسالة صامتة:

الخصوصية أصبحت خيارها الأول.. حتى في أكثر اللحظات فرحًا.

وفي زمن تتحول فيه المناسبات الشخصية إلى محتوى، اختارت حنان ترك أن تقول: «ليس كل ما يُحب يُعرض».