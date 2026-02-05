حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتشار نوعين من الفايروسات، يُشكّلان تهديدًا متزايدًا للصحة العامة عالميًا، وفق بيانات أصدرتها الوكالة الصحية الدولية في تحديثات مراقبة الوباء الأخيرة، لما لهما من قدرة على الانتشار السريع وإحداث مضاعفات حادة، خصوصًا لدى الفئات ذات المناعة الضعيفة وكبار السن.

وأوضحت المنظمة، أن كلا الفايروسين يُسبّبان أمراضًا تنفسية شائعة في بداياتها، إلا أن بعض السلالات الأكثر تحورًا أظهرت قدرة أكبر على الانتقال بين الأشخاص، وهو ما رفع معدلات الإصابة في مناطق متعددة من العالم. وقد رصدت البيانات العلمية زيادة ملحوظة في أعداد الحالات التي تتطلب رعاية صحية متقدمة، بما في ذلك دخول المستشفيات، واحتياج بعض المرضى لأجهزة تنفس صناعي في الحالات الشديدة.

وقالت تقارير منظمة الصحة العالمية، إن انتشار هذه الفايروسات يعود جزئيًا إلى ارتفاع التجمعات السكانية، والتنقل الدولي المتزايد، وضعف المناعة لدى شريحة كبيرة من السكان، مما يسهم في تسريع انتقال العدوى. كما أشارت التقارير إلى أن الفايروسات نفسها يمكن أن تتطور أثناء انتقالها بين الأشخاص، ما قد يولّد سلالات أكثر مقاومة للعلاجات التقليدية، وهذا ما يزيد من أهمية الجهود الوقائية.

وشدّدت منظمة الصحة على أهمية التطعيمات الموسمية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في مواسم الانتشار، واتباع الممارسات الصحية الأساسية مثل غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال، وتجنّب الاتصال المباشر مع المرضى، للحفاظ على الصحة الفردية والجماعية. كما دعت الوكالة الصحية الدولية إلى تعزيز نظم الرصد الوبائي، والاستعداد لموجات جديدة محتملة من الإصابة، من خلال تجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية الوقائية والمعدات الطبية.