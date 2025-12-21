كشفت دراسة سويدية حديثة نشرت في مجلة «نيورولوجي» التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، تشير إلى أن تناول الجبن الدسم والقشدة عالية الدهون قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، ومع ذلك، لا تثبت الدراسة علاقة سببية مباشرة، بل ارتباطاً إحصائياً فقط.

شملت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة لوند بسويد، بيانات غذائية لنحو 27,600 مشارك في دراسة «مالمو للغذاء والسرطان»، وتم متابعتهم لمدة متوسطة قدرها 25 عاماً.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون 50 غراماً أو أكثر يومياً من الجبن عالي الدهون (مثل الشيدر أو البري أو الجودا) انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13% مقارنة بمن يتناولون أقل من 15 غراماً.

أطباق جبن دسم متنوعة

كما أظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 16% في خطر الخرف لدى من يتناولون القشدة عالية الدهون، مقارنة بمن لا يتناولونها إطلاقاً، وكان الانخفاض أكبر في حالة الخرف الوعائي (29%)، وبشكل أقل في مرض الزهايمر لدى غير حاملي جين APOE e4 المعروف كعامل خطر.

القشدة عالية الدهون في الاستخدام اليومي

ولم يُلاحظ ارتباط مشابه مع منتجات الألبان الأخرى مثل الجبن قليل الدسم، أو الحليب، أو الزبدة، أو اللبن الزبادي.

هل الجبن يمنع الخرف؟

فيما قالت الباحثة الرئيسية إميلي سونيستيدت: «هذا لا يثبت أن الجبن يمنع الخرف، لكنه يتحدى فكرة أن جميع منتجات الألبان عالية الدهون ضارة بالدماغ، ويمكن لمعظم الناس الاستمتاع بالجبن بكميات معقولة ضمن نظام غذائي متوازن دون قلق».

وخلال الدراسة، أصيب نحو 12% من المشاركين (3208 أشخاص) بالخرف، لكن النسبة انخفضت إلى 10% بين كبار مستهلكي الجبن الدسم، مقابل 13% بين صغار المستهلكين.

وأكدت الدراسة أن السياق الغذائي العام مهم: الجبن في السويد غالباً ما يؤكل نيئاً مع أطعمة صحية، بينما في دول أخرى قد يقترن باللحوم المصنعة.

الإفراط في تناول الجبن

وقال الطبيب تيان-شين ييه في تعليق مرافق: «اختيار الجبن بدلاً من الهوت دوغ قد يكون خطوة إيجابية، لكن خيارات أفضل تشمل الفواكه والخضروات والمكسرات والأسماك».

كما لا ينصح الباحثون بتغييرات جذرية أو الإفراط في الجبن، بل الاعتدال، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج في سياقات ثقافية مختلفة.