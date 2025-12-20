تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية إلزامياً على جميع أصحاب العمل ابتداءً من 1 يناير 2026، وذلك في المرحلة الخامسة والأخيرة لهذا القرار، الذي يأتي في خطوة نوعية تهدف إلى ضمان حقوق العمالة المساندة في ما يتعلق برواتبهم، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.



وتُعد خدمة تحويل الرواتب إلكترونياً عبر منصة «مساند» مهمة ومحورية نحو رفع مستوى الموثوقية في عمليات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة كالمحافظ الرقمية والبنوك المشاركة، بما يضمن حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير قطاع العمالة المساندة.



إثبات الرواتب



وتشمل خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المحددة عدداً من المميزات لصاحب العمل والعامل، وتُعزز إثبات الرواتب للعمالة المساندة، وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره، وتضمن للعامل وصول الرواتب بشكل دوري ومنتظم وثابت، أو في حال رغبته بتحويل الراتب لعائلته في بلده، وذلك مباشرةً عبر القنوات الرسمية المحددة ذاتها بكل سهولة وأمان.



حفظ الحقوق



وكانت أولى المراحل في سبيل تطبيق هذا القرار قد انطلقت في 2024/7/1، وذلك بهدف حفظ حقوق الأطراف التعاقدية، وضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.



وبدأت المنصة تطبيق القرار على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة إلى السعودية، وذلك بهدف تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وزيادة سرعتها وموثوقيتها.



فيما شرعت «مساند» اعتباراً من يناير 2025 في تطبيق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين، وفي يوليو 2025 طُبق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال منزليين فأكثر، وفي أكتوبر 2025 دخل القرار حيز التنفيذ على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، وفي مطلع يناير 2026 سيتم تطبيق القرار على جميع العمالة المنزلية.



حماية الأجور



ووفق البرنامج المعد من منصة مساند، وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأجر الذي يجب على صاحب العمل الالتزام به هو الأجر المتفق عليه في عقد التوسط، ويُدفع في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان -كتابةّ- على خلاف ذلك، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدر بشأن حماية الأجور.



وشددت «مساند» على أنه في حال رغبة العمالة المنزلية سحب الراتب نقداً يمكن التحويل عبر القنوات المعتمدة وإصدار بطاقة «مدى» للعامل للسحب النقدي.



يذكر أنه يلزم تحويل الرواتب عبر الخدمة لدى القنوات المعتمدة، وذلك في حال كان العامل أو العاملة المنزلية من ضمن الفئة الملزمة بقنوات حماية الأجور، فيما يمكن دفع الأجر ومستحقات العمالة نقداً أو بشيك، وتوثيق ذلك كتابةً أو من خلال بطاقة رواتب العمالة المنزلية في حال كان العامل ليس من ضمن الفئة الملزمة، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.