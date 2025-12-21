عادل مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، الرقم القياسي المسجّل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأعلى حصيلة تهديفية للاعب في تاريخ «الميرينغي» خلال عام ميلادي واحد.

ثنائية تهدي ريال مدريد الفوز

وتغلّب ريال على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما أمس (السبت) ضمن منافسات الدوري الإسباني «لا ليغا»، وسجّل هدفي اللقاء جود بيلينغهام وكيليان مبابي.

مبابي يقلد احتفال رونالدو.

مبابي يكرر إنجاز «الدون»

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أنهى مبابي عام 2025 برصيد 59 هدفاً، ليصبح أعلى معدل تهديفي للاعب في ريال مدريد خلال عام واحد، متساوياً مع ما حققه كريستيانو رونالدو في 2013.

احتفال على طريقة رونالدو

وعقب تسجيله الهدف، حرص مبابي على تقليد احتفال رونالدو الشهير «سي»، إذ يعتبر نجم النصر الحالي مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

وكان مبابي قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2024، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.