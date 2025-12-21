حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

بيلينغهام يفتتح التسجيل

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 38، بعد ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها البرازيلي رودريغو داخل منطقة الجزاء، ليقابلها الإنجليزي جود بيلينغهام برأسية قوية استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى إشبيلية.

مباراة ريال مدريد وإشبيلية

مبابي يحسم المواجهة

وعزّز الفرنسي كيليان مبابي تقدم «الميرينغي» بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 86، من ركلة جزاء سددها بنجاح على يسار حارس إشبيلية، مؤكداً تفوق أصحاب الأرض.

الظهور الأخير في 2025

مواجهة اليوم كانت الأخيرة للملكي في 2025، قبل دخوله في فترة توقف تمتد حتى الرابع من يناير القادم.

من مباراة ريال مدريد وإشبيلية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بنقطة واحدة عن برشلونة الذي سيواجه فياريال اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه الهزيمة التاسعة هذا الموسم.