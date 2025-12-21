أطلقت الصين، أمس (السبت)، قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وأُطلق القمر الصناعي على متن صاروخ من طراز «لونغ مارش 5»، ودخل القمر الصناعي الذي أُطلق في الساعة 8:30 مساء بتوقيت بكين المدار المخطط له بنجاح.

وسيستخدم القمر الصناعي بشكل رئيسي لإجراء اختبارات التحقق من كفاءة تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.

وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 618 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونغ مارش».

جدير بالذكر أن المهمة رقم 617 من سلسلة صواريخ «لونغ مارش» انطلقت في 16 ديسمبر الجاري، حاملة قمراً صناعياً اختبارياً لتكنولوجيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

وتستخدم هذه الأقمار الصناعية بشكل رئيسي في الاتصالات، وخدمات الإذاعة والتلفزيون، ونقل البيانات، وغيرها من الخدمات، فضلاً عن إجراء الاختبارات والتحققات الفنية ذات الصلة.