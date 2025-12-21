أعلن نادي الشباب تعيين الإعلامي محمد الشهري متحدثا رسميا للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الإعلامية والاتصالية، ودعم حضور النادي المؤسسي والتواصلي خلال المرحلة القادمة.



ويعد الشهري من الكفاءات الإعلامية السعودية البارزة، إذ يمتلك مسيرة مهنية حافلة ومتنوعة؛ حيث بدأ حياته العملية موظفًا في أحد البنوك، قبل أن يتجه إلى العمل الإعلامي مراسلًا لصحيفة المدينة لمدة سبع سنوات، ثم صحفيًا في صحيفة الجزيرة لثلاث سنوات.



وتدرج الشهري في عدد من المناصب الإعلامية والإدارية، إذ شغل منصب مدير العلاقات العامة في استاد الملك فهد الدولي، ثم عمل مراسلًا لإذاعة mbcFM، قبل أن يتألق كمذيع على شاشة قناة MBC، وصولًا إلى تقلده منصب المدير الإقليمي لشبكة MBC في المملكة العربية السعودية.



وقدم الشهري خلال مسيرته الإعلامية عددًا من البرامج الرياضية والاجتماعية البارزة، من أبرزها: «الكرة 2000»، و«صدى الملاعب»، و«الكأس» على قنوات MBC، إلى جانب برنامج «أحلى رحلة» على القناة السعودية، وبرنامج «هذه السعودية» على قناة روتانا.



وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل محمد الشهري درجة البكالوريوس في الإعلام – تخصص إذاعة وتلفزيون من الجامعة العربية الأمريكية، كما حصل على العديد من العضويات المحلية والدولية، وتلقى تكريمات متعددة في محافل محلية وعربية تقديرًا لإسهاماته الإعلامية.