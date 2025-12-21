أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» ساهمت بنحو 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، محققة نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024.



وأضاف في كلمته خلال احتفالية البرنامج بإنجازات عام 2025: «البيئة الصناعية في المملكة تُعد من أكثر البيئات جاذبية للاستثمار، موضحا أن الصادرات الصناعية سجلت رقمًا قياسيًا بقيمة 167 مليار ريال، في حين بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت قطاعات برنامج ندلب بنحو 39% منها».



وبيّن الخريف أن إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج ارتفع بنهاية الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 2.54 مليون عامل، فيما بلغت نسبة السعودة 26%.



وأوضح أن عدد المصانع بلغ نحو 12.9 ألف مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025.