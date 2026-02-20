أوضح الأكاديمي القانوني الدكتور حسن رديف، أن مشاركة لاعب نادي العلا «ماتيا ناستاسيتش» غير صحيحة لعدم أهليته، وأن قرار لجنة الاستئناف وقع على صحيح اللائحة، ولا يمكن لنادي العلا الاحتجاج بخطأ حكم المباراة عند تدوين اسم اللاعب الحاصل على الإنذار في تقريره، حيث إن تقرير المباراة يسلم للأندية بعد المباراة وفقاً للفقرة 2 من المادة 36 من لائحة الانضباط والأخلاق.



الجدير ذكره أن مسؤولية احتساب الإنذارات أثناء المباراة تقع أيضاً على نادي العلا وفقاً للفقرة 3 من المادة 36 من لائحة الانضباط والأخلاق، عليه كان يجب على نادي العلا طلب تصحيح هذا الخطأ من قبل حكم المباراة لا الاحتجاج به في صحة أهلية مشاركة اللاعب، وعليه فقرار لجنة الاستئناف كان صحيحاً نظاماً.