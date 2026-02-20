ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس «دونالد ترمب» على أغلب دول العالم، مما يوجه ضربة قوية للأجندة التجارية التي يتبناها البيت الأبيض.

وصوت 6 قضاة في المحكمة مقابل 3 لصالح عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها «ترمب» بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حيث قالت المحكمة إن الرئيس لا يُخول له فرض تعريفات على الواردات.

وتشمل التعريفات التي ألغتها المحكمة العليا الرسوم العالمية التي فرضتها إدارة «ترمب» تحت بند المعاملة بالمثل في أبريل، بالإضافة إلى رسوم أخرى متعلقة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وجاءت أغلبية إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية التي جُمعت العام الماضي من التعريفات التي فُرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

حيث ذكرت إدارة الجمارك الأمريكية، أنها جمعت حوالى 129 مليار دولار من الرسوم التي فُرضت بموجب القانون منذ تولي الرئيس «دونالد ترمب» السلطة وحتى 10 ديسمبر.