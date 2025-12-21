واصلت بلدية محافظة الخفجي، أعمالها الميدانية المرتبطة بالحالة المطرية التي شهدتها المحافظة بعد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة سخرت خلالها جميع الإمكانيات البشرية والفنية لضمان سلامة الطرق والمرافق العامة.

من جهته كشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن علي اليامي جهود البلدية في تصريف مياه الأمطار إثر الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة يوم الخميس 19 ديسمبر 2025. وقال إن البلدية سخرت أكثر من 48 آلية ومعدة، بمشاركة أكثر من 120 فردا عملوا ميدانياً على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه تم سحب 650,440 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من مختلف المواقع داخل المحافظة.

وأوضح أن الفرق الميدانية باشرت أعمال سحب مياه الأمطار ومعالجة تجمعاتها فور هطولها إلى جانب تنفيذ أعمال تنظيف فتحات التصريف والمناهيل ومتابعة المواقع التي جرى رصدها مسبقاً حتى انتهاء الحالة المطرية بشكل كامل.

ودعا المهندس محمد اليامي، الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات مستقبلية عبر مركز البلاغات والطوارئ 940 لمعالجتها.