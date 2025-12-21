أعلنت دله الصحية عن توقيعها اتفاقية لشراء جميع الأسهم التي تمتلكها شركة مسار النمو للاستثمار في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)، البالغ عددها 5,170,370 سهماً أو ما نسبته 41.36% من رأس المال، لينتج عن ذلك تملك شركة دله الصحية 100% من رأس المال في شركة درع الرعاية، بعد أن كانت تمتلك 58.64%.

وبلغت قيمة الاستحواذ، الذي تم تمويله من موارد شركة دله الصحية الذاتية وتسهيلاتها التمويلية، 434,311,080 ريالا سعوديا، وهو يشكّل خطوة إستراتيجية لشركة دله الصحية للتوسع في خدماتها الصحية النوعية في العاصمة الرياض والوصول إلى شريحة أكبر من المراجعين، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة من حيث النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق تطلعاتهم. وقد حصلت شركة دله الصحية وشركة مسار النمو على شهادة عدم وجوب إبلاغ فيما يخص الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة.

وتعليقاً على الاستحواذ، أشار المهندس طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة دلّه الصحية، إلى أن الصفقة ستسهم في تعزيز حضور دلّه الصحية في العاصمة الرياض عبر مرافق صحية متطورة وإيصال رعايتها الصحية الموثوقة إلى شريحة أكبر من المراجعين وعبر قاعدة أوسع من الاختصاصات والكفاءات الطبية، مضيفاً بأن انتقال مستشفى المملكة تحت إدارة وتشغيل دلّه الصحية سيعزز من فرص التكامل مع سائر مرافق وخدمات الشركة مما سيفتح المجال لرفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية المقدمة للمراجعين.

وأوضح القصبي بأن ثقة المراجعين باسم دلّه الصحية وجودة رعايتها تعدّ محرّكاً أساسياً في إستراتيجية الشركة التوسعية وعادة ما تنعكس إيجاباً على أداء المرافق الصحية المستحوذ عليها، الأمر الذي أكدته الاستحواذات السابقة للشركة، مشيراً إلى تركيز الشركة على تعزيز حضورها القوي في الرياض لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده العاصمة وفق رؤية المملكة 2030.

يذكر بأن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10).