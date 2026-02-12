استمر تباين ارتباط العملة المشفرة بيتكوين بالأسهم، إذ انخفضت قيمة العملة الرقمية الأصلية، بينما ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين لم تتعافَ بعد من انهيار أسعار الأصول الرقمية هذا العام.



انخفاض 3.3%



وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تصل إلى 3.3% لتصل إلى 66,354 دولاراً للوحدة في بداية تداولات نيويورك أمس (الأربعاء). أما الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، فقد انخفضت بنسبة 3.8% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم مسجلة 1,931 دولاراً للوحدة.



ثالث تراجع



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في إحدى المجموعات المتخصصة في مذكرة: «انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 67 ألف دولار، مسجلة بذلك ثالث تراجع يومي لها، وبعد أن ارتفعت العملة يوم الجمعة الماضي بنسبة 20% عن مستواها المنخفض، فقدت نحو نصف هذه المكاسب خلال الأسبوع الحالي».