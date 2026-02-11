شاركت شركة وسط جدة للتطوير، في أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2026 في نسخته الرابعة، الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير الجاري، واستعرض المنتدى فرص الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التواصل وبناء العلاقات، والتعريف بالبرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتمكين القطاع الخاص ودعم نموه.

وجاءت مشاركة «وسط جدة» من خلال جناح وعرض تقديمي استعرضا أبرز الفرص الاستثمارية ومراحل تطوير وجهة وسط جدة، إضافة إلى جلسة مخصصة مع المستثمرين للرئيس التنفيذي للمالية في شركة وسط جدة للتطوير وسام فصيح الدين، استعرض خلالها فرصتين استثماريتين نوعيتين في المنطقة المركزية ضمن المخطط العام للوجهة، الأولى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات (ضيافة، سكني، تجزئة، مكاتب)، والثانية تطوير مشروع سكني وتجاري فاخر.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المستثمرين والموردين، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما سلطت «وسط جدة» خلال مشاركتها الضوء على تنوع الفرص التي تتيحها الوجهة، وموقعها الإستراتيجي في قلب مدينة جدة، إلى جانب نماذج الشراكات التي توفر قيمة طويلة الأمد للمستثمرين، ضمن بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة، والسكن.

وتعد شركة وسط جدة للتطوير، التي تأسست عام 2019، المطوّر الرئيسي لـ«وجهة وسط جدة»، أحد أبرز مشاريع التطوير الحضري في المملكة، على مساحة 5.6 مليون متر مربع. وتسهم الوجهة في إثراء الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، بوصفها استثماراً حضرياً على ساحل البحر الأحمر، يمتد من شمال قصر السلام حتى نهاية محطة تحلية المياه، وتضم أربعة معالم رئيسية هي؛ الأحواض المحيطية، دار الأوبرا، الاستاد الرياضي، المتحف الصناعي، إلى جانب مرافق متعددة تشمل الشاطئ الرملي، والرصيف البحري، وممشى البحر، ومرسى اليخوت.