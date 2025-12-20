يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره توتنهام، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «توتنهام هوتسبير».

ليفربول يبحث عن الفوز في غياب صلاح

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم منتشياً بفوزه الأخير على برايتون بهدفين دون رد، ويأمل «الريدز» في مواصلة الانتصارات من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويفتقد ليفربول خدمات نجمه المصري محمد صلاح، بسبب وجوده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 26 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين.

توتنهام يسعى لمصالحة جماهيره

في المقابل، يتطلع توتنهام إلى مصالحة جماهيره بحسم نقاط اللقاء الـ3، وتجاوز آثار الهزيمة أمام نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية.

ويقدم توتنهام موسماً متذبذباً حتى الآن، حيث حقق 6 انتصارات فقط، وتعرض لـ6 هزائم، وتعادل في 4 مباريات، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.