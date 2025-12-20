يخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة في عام 2025، عندما يستضيف نظيره إشبيليه، اليوم (السبت)، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني «لا ليغا».

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «سانتياغو برنابيو».

ريال مدريد يسعى لنهاية عام سعيدة

ويطمح «الميرنغي» لتحقيق الفوز على إشبيليه وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونه إلى نقطة واحدة مؤقتاً، قبل دخول فترة العطلة التي تمتد حتى 4 يناير القادم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

إشبيليه يسعى لتضميد الجراح

في المقابل، يسعى إشبيليه إلى تعويض إخفاقه الأخير والخروج من دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا على يد ألافيس، الأربعاء الماضي.

ويحتل الفريق الأندلسي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين مقابل 8 هزائم.