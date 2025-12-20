يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «الاتحاد».

السيتي يتطلع لمواصلة الانتصارات

ويبحث مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، عن تحقيق انتصاره الخامس على التوالي، وزيادة الضغط على آرسنال في صراع الصدارة.

ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن آرسنال متصدر الترتيب.

ويفتقد «السماوي» خدمات نجمه المصري عمر مرموش، بسبب وجوده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يغيب الثلاثي رودري وجون ستونز وجيريمي دوكو، للإصابة.

وست هام يستهدف إيقاف النزيف

في المقابل، يسعى وست هام يونايتد، بقيادة مدربه نونو سانتو، إلى وقف نزيف النقاط وتحقيق انتصار ثمين يخفف من الضغوط ويضمد جراح الفريق.

ويحتل وست هام المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يضعه في منطقة الخطر ويهدده بالهبوط إلى دوري «التشامبيونشيب».