اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالتعاون مع مركز الحماية الفكرية، البرنامج التدريبي المتخصص: «الإستراتيجية الفكرية لتعزيز الأمن الفكري»، الذي أُقيم في مدينة الرياض بمقر المركز، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الوعي الفكري وبناء القدرات الوطنية في مواجهة التطرف والأفكار المنحرفة.



وجاء البرنامج في إطار الإستراتيجية الفكرية للتحالف الإسلامي، إذ تم التركيز على استعراض مفاهيم الأمن الفكري، وأساليب الاستقطاب والتجنيد التي تعتمدها الجماعات المتطرفة، إلى جانب تحليل الخطاب المتطرف ووسائل مواجهته، وتعزيز المهارات الفكرية والمعرفية للمشاركين.



وشهد البرنامج مشاركة 24 متدربًا من 10 دول من الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي، يشكلون نخبة من المختصين والعاملين في المجالات ذات الصلة، واستمر 5 أيام، تخللتها جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية، أسهمت في رفع مستوى الإدراك والقدرة على التعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة.



حماية المجتمعات من التطرف



ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مركز الحماية الفكرية تأكيدًا على أهمية التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية في حماية المجتمعات من مخاطر الفكر المتطرف، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.



ويؤكد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب استمراره في تنفيذ برامج نوعية ومتخصصة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من جاهزية الدول الأعضاء وقدرتها على مواجهة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.