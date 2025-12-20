بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، تشارك إمارة المنطقة الشرقية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ10 بالصياهد، في معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية «واحة الأمن»، الذي يأتي تحت شعار «أصالة وأمن».

ويستعرض جناح إمارة المنطقة الشرقية أمام زواره أبرز معالم المنطقة التاريخية والسياحية، وقصة بداية النفط، والزيارات الملكية للمنطقة، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.

يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يضم ميداناً للرماية، وعروضاً عسكرية، وفلكلوراً شعبياً، إلى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات والخدمات المتنوعة، ويستقبل زواره طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ10:00 صباحاً حتى الساعة الـ8:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الـ1:00 مساءً حتى الساعة الـ8:00 مساءً.