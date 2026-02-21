تتجه الأنظار اليوم (السبت) إلى ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.



مواجهة «كلاسيكو» الاتحاد والهلال ستكون مختلفة هذه المرة خصوصاً أنها تجمع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية من «العميد» لـ«الزعيم»، كذلك مواجهة خاصة بين مدربي الناديين الإيطالي سيموني إنزاغي والبرتغالي سيرجيو كونسيساو.



المواجهة الثامنة



مواجهة كونسيساو ضد إنزاغي في «كلاسيكو» دوري روشن لن تكون الأولى بين الثنائي، إذ تقابلا سابقاً خلال 7 مواجهات، وتعادلا من ناحية عدد الانتصارات بواقع انتصارين لكل منهما، و3 تعادلات.



وواجه كونسيساو منافسه إنزاغي حين كان المدرب البرتغالي مديراً فنياً لفريق بورتو في دوري أبطال أوروبا عام 2023، وفاز إنتر بهدف دون رد بينما تعادلا دون أهداف في ثمن النهائي.



وتقابل الثنائي في «ديربي الغضب» بعدما تولى كونسيساو قيادة ميلان وتفوق على حساب إنتر مع إنزاغي في نهائي السوبر الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي ذهاباً وإياباً، بينما تغلب ميلان بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس إيطاليا.



ونجح سيموني إنزاغي بالفوز على حساب الاتحاد خلال مواجهة الذهاب بهدفين دون مقابل.



كونسيساو وصحوة الاتحاد



سيكون الاتحاد في اختبار صعب مع مدربه كونسيساو لمواصلة صحوته بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات أخيراً محلياً وقارياً ويأمل أن يواصل تلك السلسلة أمام «الزعيم» الذي يرغب في الظفر بالعلامة الكاملة للمحافظة على الصدارة والابتعاد رويداً رويداً أمام ملاحقة النصر والأهلي.



فلمن ستكون الغلبة خلال قمة الجولة الـ23 مساء اليوم في سهرة رمضانية بنكهة كروية مثيرة للغاية؟