كشف المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تحقيق قفزة كبيرة في أعداد الممارسين الصحيين السعوديين حتى 2026م، حيث تجاوز عدد الممارسين المسجلين في الهيئة 800 ألف ممارس صحي، من بينهم أكثر من 460 ألف سعودي في مختلف التخصصات.

وأشار المركز إلى ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% 2018 إلى 40% 2026م، مع نمو لافت في أعداد الأطباء المصنفين بلغ 295% منذ 2015م، مما يعكس تطور كفاءة الكوادر الوطنية، خصوصًا في التخصصات الدقيقة. وشهد قطاع طب الأسنان نموًا استثنائيًا، إذ تجاوز عدد الممارسين السعوديين 32 ألفًا بنسبة نمو وصلت إلى 357% منذ 2015م، وارتفع معدل أطباء الأسنان إلى 107.6 لكل 100 ألف نسمة، متجاوزًا متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 77.4. ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض تدريجي في أعداد خريجي طب الأسنان العام بنسبة 44% بين 2018 و2025م، بما يسهم في تحقيق توازن العرض والطلب.

وفي مهن التمريض والقبالة، بلغ عدد الممارسين أكثر من 290 ألفًا، منهم 110 آلاف سعودي، لترتفع نسبة السعوديين من 30% عام 2018 إلى 38% عام 2026م، وارتفعت نسبة الصيادلة السعوديين من 32% إلى 52% خلال الفترة نفسها، ليتجاوز عددهم 25 ألف صيدلي في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة الدوائية، تأكيدًا لنجاح سياسات التوطين في المهن التخصصية.

وسجلت مهن العلوم الطبية أعلى نسب التوطين، إذ بلغت نسبة السعوديين 87% من إجمالي 247 ألف ممارس، مع نمو في أعدادهم وصل إلى 179% منذ 2015، مدفوعًا بتوسع التخصصات الداعمة لأنشطة التشخيص والعلاج.

وبالتوازي مع هذا النمو، ارتفع عدد مقاعد القبول في برامج البورد السعودي إلى 10,916 مقعدًا تدريبيًا في 2025م، بنمو 202% مقارنة بعام 2018، فيما بلغ عدد المتدربين حاليًا 25,876 متدربًا عبر 195 برنامجًا تدريبيًا، مما يعكس توسع منظومة التدريب الصحي المتخصص ومكانة المملكة كمركز جاذب للكفاءات الصحية.

كما أسهمت هذه الجهود في دعم مستهدفات توطين القطاع الصحي، خصوصًا في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسب التوطين إلى 35% في 2024، و45% في 2025م، وصولًا إلى 55% في 2026. وانعكس ذلك على انخفاض أعداد الباحثين عن عمل؛ إذ سجلت منصة «جدارات» في فبراير 2026 وجود 1009 باحثين عن عمل في طب الأسنان من أصل 15,279 مسجلًا كأطباء أسنان سعوديين، فيما حقّقت تخصصات طب الأسنان أعلى نسب نمو في المقاعد التدريبية بزيادة بلغت 517% منذ 2018.

وتواصل الأكاديمية الصحية دورها حيث درّبت أكثر من 40 ألف متدرب عبر برامج منتهية بالتوظيف في أكثر من 37 مدينة، وبشراكة مع أكثر من 350 جهة توظيف، من بينهم 14,400 متدرب في برنامج فني رعاية المرضى و6,918 في برنامج مساعد طبيب الأسنان.