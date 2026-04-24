قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بزيادة مقاعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2،



بعد التفوق الكبير لأندية السعودية واليابان في المسابقتين، حيث رفع حصة الدولتين لـ 6 مقاعد، ووفقاً للمقترح، الذي تم تداوله، ستحصل السعودية واليابان على 3 مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، إلى جانب مقعدين إضافيين عبر الملحق، مع تخصيص مقعد مباشر واحد لكل منهما في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وبذلك تتجدّد آمال جماهير الاتحاد والاتفاق والتعاون في الظهور القاري، خصوصاً الاتحاد الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخروج المر من المسابقة الحالية، وبذلك ستكون مقاعد الأندية السعودية في البطولة القارية على النحو التالي:



‏• الأول والثاني والثالث — التأهل مباشرة للنخبة الآسيوية



‏• الرابع والخامس — التأهل للملحق



‏• السادس — التأهل لآسيا 2



‏